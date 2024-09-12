Испания заблокировала международную сделку Венгрии из-за ее «неприязни к Украине»

Правительство Испании заблокировало международную сделку по поглощению Венгрией мадридского производителя поездов на том основании, что дружественное России правительство Виктора Орбана не должно приобретать технологии, которые могут быть полезны Украине.
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