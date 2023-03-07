Военное обозрение

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Москва отказалась предоставлять ОБСЕ данные о российских Вооруженных силах

Москва отказалась предоставлять ОБСЕ данные о российских Вооруженных силах

Москва отказалась предоставить данные о российских Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ от 2011 года, сообщила американская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association).

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