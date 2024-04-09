Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что происходит в Орске после прорыва дамбы

Что происходит в Орске после прорыва дамбы

Жительница Железнодорожного поселка в Орске сообщила о перебоях с хлебом и водойСотрудники МЧС РФ эвакуируют жителей города в ходе ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске, 8 апреля 2024 годаВладимир Астапкович/РИА Новости Через два дня после прорыва дамбы в Орске под водой оказался ряд районов и несколько поселков.

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