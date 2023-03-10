Монастыри в Румынии, где удивительные фрески — не внутри, а снаружи

Наверняка, если вы отправляетесь посетить монастырь, вы ожидаете увидеть там фрески — но внутри. В Румынии есть несколько монастырей, которым много сотен лет, и их главные церкви — кафоликоны — расписаны снаружи прекрасно сохранившимися фресками.