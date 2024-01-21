Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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  • Алиса Майская
    Глупость полная. Автор, ознакомьтесь с наукой- физиологией, хоть чуть-чуть. Потребность в сне у каждого организма инд...3 важных процесса...
  • Элеонора Коган
    Они как живые!!!Необычный каменны...
  • Элеонора Коган
    Восхитительно, суперотлично!!!Необычный каменны...

Почему мужчины сначала возмущаются, что их тащат в брак, а потом – что их вытащили из брака?

Почему мужчины сначала возмущаются, что их тащат в брак, а потом – что их вытащили из брака?

Тяжела и неказиста жизнь некоторых беззащитных товарищей. Сначала коварные женщины тащат их в брак (в самых тяжелых случаях – пузом в ЗАГС), а потом выпинывают из брака, что тоже вызывает массу возмущения.

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