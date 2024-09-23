Театр абсурда
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Театр абсурда

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Американская бюрократия против аппетитов Киева

Американская бюрократия против аппетитов Киева

Одно из самых «заукраинских» американских изданий и, по совместительству — рупор демократической партии США, выдало новую статью, посвященную очередному пакету «допомоги» для ВСУ.

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