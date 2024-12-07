На Западе высказались о последствиях появления «Орешника» в Белоруссии

Возможное решение о размещении ракетных систем «Орешник» в Белоруссии не приведет к росту рисков нанесения ударов по объектам на территории Украины и стран НАТО, считают аналитики Института изучения войны (ISW).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии