Вы не представляете, как меня уже задолбали «дикие мальчики из леса», каждый раз приходящие в комментарии с рассказами «США сейчас сами себе простят долг», «Перейдут на амеро» и прочей аналогичной дичью.
"Спишут, кинут, простят, допечатают" и прочий токсичный бред
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Галина Чужая
Страна-банкрот правит Миром... Нонсенс.
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4 н.
ВС
Вадим Скоробогатов
Галина Чужая
Страна-банкрот правит Миром... Нонсенс.
Ине просто БАНКРОТ...А САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МИРОВОЙ МОШЕННИК..Что печатает ФАНТИКИ..и расплачивается ими ...А кто не верит ...что это деньги...ТОГО К НОГТЮ...Как Каддафи и Хусейна...
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4 н.
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