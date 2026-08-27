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«Аль-Ахли» Сперцяна – 3-й в списке фаворитов азиатской ЛЧ. «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» – главные претенденты на трофей

Букмекеры открыли линию на итоги азиатской Лиги чемпионов. Фаворитами турнира котируются «Аль-Наср» и «Аль-Хилаль» – на их победу дают одинаковый коэффициент 4.

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