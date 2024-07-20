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DM: Джонсон допустил отказ от требования возвращения Украине границ 1991 года

DM: Джонсон допустил отказ от требования возвращения Украине границ 1991 года

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился мнением на возможное разрешение конфликта на Украине в статье для Daily Mail, предположив, что, придя к власти в США, Дональд Трамп сможет сделать это на выгодных для Киева и Запада условиях.

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