DM: Джонсон допустил отказ от требования возвращения Украине границ 1991 года

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поделился мнением на возможное разрешение конфликта на Украине в статье для Daily Mail, предположив, что, придя к власти в США, Дональд Трамп сможет сделать это на выгодных для Киева и Запада условиях.
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