Задержан капитан затонувшего у берегов Кипра парома

REUTERS/Reuters TV Правоохранительные органы задержали восемь человек, включая капитана, после крушения парома у берегов Северного Кипра.
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