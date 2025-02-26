Как же он хорош!Каких только рекордов не прилепляют нынче к Александру Овечкину, который продолжает свою успешную погоню за Уэйном Гретцки! Ови уже огорчил рекордное количество вратарей за свою карьеру, оформил хет-трики против 20 разных команд, а в матче с «Калгари» ему все напомнили про возраст.