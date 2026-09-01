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Живая Кубань

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Жители станицы Голубицкая были вынуждены пить грязную воду. Неужели теперь все изменится?

Жители станицы Голубицкая были вынуждены пить грязную воду. Неужели теперь все изменится?

Жители станицы Голубицкая были вынуждены пить грязную воду. Неужели теперь все изменится?Проблема с питьевой водой в станице Голубицкой назрела давно.

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