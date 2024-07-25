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Кто вы, мадам вице-президент? Или Почему выбрали Харрис. Мнения экспертов

Кто вы, мадам вице-президент? Или Почему выбрали Харрис. Мнения экспертов

© РИА Новости . Стрингер После того как схлынули эмоции по поводу выхода Джо Байдена из предвыборной гонки, обнаружилось, что, собственно, сам президент США до сих пор не появился на публике И дело не только в карантине по ковиду.

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