Более тысячи военных дезертировали из обученной во Франции бригады ВСУ

Бутусов: более тысячи бойцов дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Более тысячи военнослужащих дезертировали из 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», которая была сформирована и обучена во Франции, сообщил журналист Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала.