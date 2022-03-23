Панарин не смог доиграть матч с «Нью-Джерси», получив травму в столкновении с Шаранговичем

Артемий Панарин получил травму в матче с «Нью-Джерси». В середине третьего периода российский форвард «Рейнджерс» столкнулся с форвардом «Девилс» Егором Шаранговичем в центре площадки.

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