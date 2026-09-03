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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» мог купить Раума, но посчитал, что трансфер защитника за 30 млн фунтов может «сорвать следующий этап трансферной деятельности» (ESPN)

« Манчестер Юнайтед » мог подписать Давида Раума , но не захотел. По данным ESPN , все лето манкунианцы получали сигналы о том, что защитник « Лейпцига » доступен.

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