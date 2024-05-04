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Георгиев о выходных во время плей-офф: «Приятно получить парочку. Это немного странно. Ты напряжен, ты весь в игре, а потом почти что лето»

«Колорадо» выбил «Виннипег» (4-1) в первом раунде плей-офф и ожидает следующего соперника. Им станет победитель серии «Даллас» – «Вегас» (2-3 после пяти игр, шестая проходит сегодня).

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