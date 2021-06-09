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Мама хочет выгнать меня из квартиры

Мама хочет выгнать меня из квартиры

Я с мужем скитаемся по съемным квартирам. А сколько себя помню, я с братом, всегда была прописана у родителей.

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Нина Полевая (Бойко)
Мама, конечно, сволочь хорошая! Сама точно останется без жилья, знаю такие истории. Могла бы сына и дочь не лишать прописки, а других никто ее не обязывает прописывать. Я тоже сыну сказала, что ни его жену, ни его детей прописывать в своей квартире не буду.
Эмма
Почитайте законы, что бы потом не удивляться: "Для регистрации малолетнего на жилплощади, где зарегистрирован родной отец, согласие собственника не требуется. Отец вправе не уведомлять владельца о своем решении. "
Виктор Белогорцев
в суд пересмотреть дело о приватизации, а ребенка прописать у матери и никто не сможет выселить не совершено летнего, а часть судебных издержек содрать с ответчика
Lena Heidel
Страшно, что есть такие мамаши.
Михаил_
Судебные издержки должны были быть частично возмещены ответчиком.
Татьяна Иванова
Деньги, скопленные на квартиру ушли на суд? Это интересно, сколько же вы скопили? А приватизация "втайне" от остальных прописанных вообще невозможна. Что-то вы сочиняете...
Vera Dobryagina
Мамаша такого наворотила - не понятно как...Приватизировать жилплощадь, где прописаны дочь и сын, без их ведома и согласия? Это как у неё получилось? Ставить условия отказа в прописке ребёнку - ещё одна нелепица. А тётя там что - бандерша? Крёстная мать мафии? Она-то каким боком там всё решает? История совершенно нереальная.
Диляра Садыкова
Тётя чёрная риэлторша? Или сектанша? Таких случаев обмана и захвата чужого имущества множество случаев повсеместно. А среди родственников стало правилом. Когда муж служил начальником отдела участковых, рассказывал, в семьях в списке преступлений на первом месте стояли квартирные разборки.
Маргарита Сладкова
Не знаю какие все деньги и сколько их было ушли на судебные разбирательства,но нужно признать приватизацию недействительной.А далее признать сделку по продаже квартиры ничтожной.Можно доказать и фиктивность сделки.Но при наличии прописки(регистраии)в квартире имеете право на проживание.Детей пропишите не в деревню,а в квартиру мамаши.Муж не будет иметь право проживать в этой квартире,но автор с детьми точно сможет.За свои квадратные метры даже с мамой нужно бороться.
Виктория Смолкина
а зачем вы в суд подавали? деньги на это тратили? не проще было купить свое жилье? и прекратить общение с такими родственниками.

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