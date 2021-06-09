Мама хочет выгнать меня из квартиры

5МИНУТКАДети и семьяМама хочет выгнать меня из квартиры Я с мужем скитаемся по съемным квартирам. А сколько себя помню, я с братом, всегда была прописана у родителей.Вернуться к статье106НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина Полевая (Бойко)Мама, конечно, сволочь хорошая! Сама точно останется без жилья, знаю такие истории. Могла бы сына и дочь не лишать прописки, а других никто ее не обязывает прописывать. Я тоже сыну сказала, что ни его жену, ни его детей прописывать в своей квартире не буду.ЭЭммаПочитайте законы, что бы потом не удивляться: "Для регистрации малолетнего на жилплощади, где зарегистрирован родной отец, согласие собственника не требуется. Отец вправе не уведомлять владельца о своем решении. "Виктор Белогорцевв суд пересмотреть дело о приватизации, а ребенка прописать у матери и никто не сможет выселить не совершено летнего, а часть судебных издержек содрать с ответчикаLena HeidelСтрашно, что есть такие мамаши.Михаил_Судебные издержки должны были быть частично возмещены ответчиком.ТИТатьяна ИвановаДеньги, скопленные на квартиру ушли на суд? Это интересно, сколько же вы скопили? А приватизация "втайне" от остальных прописанных вообще невозможна. Что-то вы сочиняете...Vera DobryaginaМамаша такого наворотила - не понятно как...Приватизировать жилплощадь, где прописаны дочь и сын, без их ведома и согласия? Это как у неё получилось? Ставить условия отказа в прописке ребёнку - ещё одна нелепица. А тётя там что - бандерша? Крёстная мать мафии? Она-то каким боком там всё решает? История совершенно нереальная.Диляра СадыковаТётя чёрная риэлторша? Или сектанша? Таких случаев обмана и захвата чужого имущества множество случаев повсеместно. А среди родственников стало правилом. Когда муж служил начальником отдела участковых, рассказывал, в семьях в списке преступлений на первом месте стояли квартирные разборки.МСМаргарита СладковаНе знаю какие все деньги и сколько их было ушли на судебные разбирательства,но нужно признать приватизацию недействительной.А далее признать сделку по продаже квартиры ничтожной.Можно доказать и фиктивность сделки.Но при наличии прописки(регистраии)в квартире имеете право на проживание.Детей пропишите не в деревню,а в квартиру мамаши.Муж не будет иметь право проживать в этой квартире,но автор с детьми точно сможет.За свои квадратные метры даже с мамой нужно бороться.Виктория Смолкинаа зачем вы в суд подавали? деньги на это тратили? не проще было купить свое жилье? и прекратить общение с такими родственниками.Комментировать
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