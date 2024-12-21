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Снукерист.ру

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Барри Хокинс защитил квалификацию World Open 2025

Барри Хокинс защитил квалификацию World Open 2025

Завершился первый день квалификационного раунда турнира World Open 2025, сообщает WST Барри Хокинс (фото: WST)Все Новости и результаты турнира World Open 2025 Квалификация - результаты World Open 2025 Результаты, турнирная таблица World Open 2025 Расписание - трансляции World Open 2025 Матч Барри Хокинс — Ка Вай Чунг Барри Хокинс продемонстрировал блестящую игру.

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