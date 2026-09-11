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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенков о признании лучшим нападающим июля – августа в РПЛ по индексу ГОЛа: «Это все партнеры и везение. Чемпионская гонка будет еще сложнее, чем в прошло сезоне»

Футболист « Зенита » Максим Глушенков отреагировал на признание лучшим нападающим чемпионата России в июле – августе по версии ГОЛа.

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