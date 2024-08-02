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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин о Ломаеве, Песьякове и 8 пропущенных мячах в 3 играх: «У «Крыльев» хорошая вратарская бригада. Хотелось бы уже без глупостей: все важные голы – с рикошетов и отскоков» 

Самарский клуб проиграл все 3 матча на старте сезона, пропустив в общей сложности 8 голов. «Песьяков сыграл сегодня [против «Динамо» Махачкала – 0:1] хорошо, за эту игру мы его и брали.

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