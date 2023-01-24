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Обнародованы документы о зверствах гитлеровцев в Воронежской области

Обнародованы документы о зверствах гитлеровцев в Воронежской области

Минобороны РФ Тяжелые бои и немецкая тактика выжженной земли привели к практически полному разрушению Воронежа в годы Великой Отечественной войны, следует из документов к 80-летней годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

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