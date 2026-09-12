РИА Новости/Михаил Метцель Очень интересная история с переговорами между президентом РФ Владимиром Путиным и американским вокальным дуэтом Уиткоффа и Кушнера.
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Трампиноиды хотят у власти побыть и ещё увеличить свои состояния, потому и судороги... потому как понимают что им может прийти Трампец!