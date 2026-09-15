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Аргументы недели

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Тимофей Бордачев: Турция, Израиль и Иран определяют развитие Ближнего Востока

Тимофей Бордачев: Турция, Израиль и Иран определяют развитие Ближнего Востока

Турция, Израиль и Иран являются основными странами, которые определяют развитие Ближнего Востока. Об этом заявил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Тимофей Бордачев 14 сентября в Москве на презентации «Валдайской записки» «Турция и Иран: пределы регионального влияния».

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