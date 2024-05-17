Медвежий угол
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Медвежий угол

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Возможно, поймали мужчину отстрелившего «свистульку» извращенцу из Таджикистана

Возможно, поймали мужчину отстрелившего «свистульку» извращенцу из Таджикистана

# Чернильница   Друзья, подробнее об этой новости я писал вчера , так что повторю совсем кратко и без иронии: На днях стало известно, что 11 мая в Балашихе был замечен гражданин Таджикистана, бегающий по улице в чем мать родила, пристающий к прохожим и ругающийся матом.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
КТО их просил находить?!!!
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46 мин.
Григорий Терещенко
Срочно принять его на работу в полицию снайпером.
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38 мин.
Галина Дьячина
а за что судить..сам добился..что заслужил...то и получил..больше не на кого надеяться..всё куплено
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