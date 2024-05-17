Возможно, поймали мужчину отстрелившего «свистульку» извращенцу из Таджикистана

# Чернильница Друзья, подробнее об этой новости я писал вчера , так что повторю совсем кратко и без иронии: На днях стало известно, что 11 мая в Балашихе был замечен гражданин Таджикистана, бегающий по улице в чем мать родила, пристающий к прохожим и ругающийся матом.