Ответ на пост «Радикальное излечение»

Хех, я тут писал уже пост про собаку, так местные зоошизики меняли диваны, ведь жопы у них горели ) почему так трудно отучить ребёнка лазить по чужим сумкам, поговорите или накажите, а ебанутые мамаши потом говорят «мой ребёнок художник, он так видит, я не хочу ограничивать его свободу» какую блять свободу, проверять чужие сумки, карманы и воровать ? Все правильно сделала тетка, похуй что заикой стала, зато детей своих будет учить что лазить по ччччу жжим сумккккам нельзя 😁Я когда в гости к одним знакомым ходил, их собака постоянно грызла мою дорогую обувь, я им несколько раз говорил что давайте обувь на полку уберу или на балкон, на что мне хозяин говорил да ничего не будет, и каждый раз собака грызла и портила обувь, в очередной раз, выхожу из спальни и вижу как собака снова грызёт мои ботинки, ну я и ебнул по носу ей, и знаете, тоже помогло, собака перестала это делать.