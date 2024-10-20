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Царьград

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В Часов Яре перехвачены переговоры испаноязычных наемников с просьбами о помощи

В Часов Яре перехвачены переговоры испаноязычных наемников с просьбами о помощи

Военнослужащие ВС России перехватили радиопереговоры наемников из Латинской Америки в районе Часов Яра.

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