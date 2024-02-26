Новейшие российские автомобили уже в продаже: за «Амберавто А5» просят больше, чем ожидалось

Новейшие российские автомобили производства завода «Автотор», которые получили бренд «Амберавто», уже начали появляться у дилеров Как пишет инсайдерский телеграм-канал «Автопоток», у одного из дилеров «Автотора» в Калининграде в свободной продаже оказался электромобиль «Амберавто А5» (JMEV Yi).