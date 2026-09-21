В Забайкалье участились случаи появления медведей

В Минприроды Забайкалья с начала августа поступило свыше 50 сигналов о появлении медведей.Чаще всего сообщения приходили из Красночикойского, Хилокского, Петровск-Забайкальского, Акшинского, Читинского и Кыринского округов.
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