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Жена и мать Прилучного решили взыскать с актера алименты

Жена и мать Прилучного решили взыскать с актера алименты

Мать и жена Павла Прилучного решили взыскать с актера алименты. Об этом сообщает KP.RU. По данным источника, Любовь Прилучная обратилась в суд с требованием выплачивать алименты на нетрудоспособного члена семьи, то есть на нее.

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Комментарии
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Анатолий Какаулин
за что блять такие деньги нехорошим артистам
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22 час.

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