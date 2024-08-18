В Приморском районе Петербурга автомобиль сбил ребёнка: мальчик скончался в больнице

На Приморском проспекте произошла серьёзная авария, в результате которой погиб семилетний мальчик.По словам очевидцев, ребёнок ехал на велосипеде и внезапно выехал на проезжую часть, выбежав из кустов, что привело к трагедии.
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