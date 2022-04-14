В ГД предложили оплачивать замену газовых плит для бедных

Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева попросила главу Минстроя Ирека Файзуллина рассмотреть возможность субсидировать замену неисправного газового оборудования для малоимущих, как это делают в Москве.
Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева попросила главу Минстроя Ирека Файзуллина рассмотреть возможность субсидировать замену неисправного газового оборудования для малоимущих, как это делают в Москве.
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