Авторадио

972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    почему их с земли не сбилиДва украинских бо...
  • Елена Мамонова
    у них нарезка очень тонкая и дома не у всех слайсеры естьВ Госдуме осудили...
  • Елена Мамонова
    от качества тестов очень много зависитРоспотребнадзор с...

В ГД предложили оплачивать замену газовых плит для бедных

Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева попросила главу Минстроя Ирека Файзуллина рассмотреть возможность субсидировать замену неисправного газового оборудования для малоимущих, как это делают в Москве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх