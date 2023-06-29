Американская БМП Bradley ВСУ была поражена выстрелом из российского танка Т-80 с расстояния около 9,5 км

Российские войска используют возможности нанесения ударов по личному составу и бронетехнике противника с закрытых позиций, с расстояния, при котором нет возможности наблюдать противника в прицел.
Популярные статьи
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев: Атака ЧВК «Вагнер» с территории Белоруссии станет для компании последней
- Очевидцы в Ростове-на-Дону заявляют, что многие бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются на исходные позиции
- РСЗО «Град» с термитными боеприпасами и ТОС-1А «Солнцепёк» превратили места высадки десанта ВСУ у Антоновского моста в один большой костёр
Свежие комментарии