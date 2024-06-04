Спецназ начал вскрывать дверь в квартиру подозреваемого, но все пошло не по плану и стена начала рассыпаться

Группа французского спецназа вошла на объект в обычное здание. Вскрывать стальную дверь правоохранители решили особым гидравлическим устройством: на видео с нательной камеры одного из гвардейцев заметно, что вся операция почти сразу пошла не по плану.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии