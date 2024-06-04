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Спецназ начал вскрывать дверь в квартиру подозреваемого, но все пошло не по плану и стена начала рассыпаться

Спецназ начал вскрывать дверь в квартиру подозреваемого, но все пошло не по плану и стена начала рассыпаться

Группа французского спецназа вошла на объект в обычное здание. Вскрывать стальную дверь правоохранители решили особым гидравлическим устройством: на видео с нательной камеры одного из гвардейцев заметно, что вся операция почти сразу пошла не по плану.

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