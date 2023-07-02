Несколько автобусных маршрутов изменят схемы движения в Алматы

Изменения связаны с проведением ремонтных работ, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, в связи с проведением ремонтных работ по проспекту Аль Фараби от улицы Рыскулбекова до проспекта Дулати 3 июля будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов: маршрут №38A — в южном направлении — улица Саина (дублер) — улица Торайгырова (движние по кольцу) — улица Мустафина — улица Саина (движение по кольцу) — далее по схеме, в обратном направлении — без изменений; маршрут №119 — в северном направлении — улица Аскарова — улица Садыкова — улица Саина — далее по схеме, в обратном направлении — без изменений.