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Несколько автобусных маршрутов изменят схемы движения в Алматы

Несколько автобусных маршрутов изменят схемы движения в Алматы

Изменения связаны с проведением ремонтных работ, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, в связи с проведением ремонтных работ по проспекту Аль Фараби от улицы Рыскулбекова до проспекта Дулати 3 июля будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:  маршрут №38A — в южном направлении — улица Саина (дублер) — улица Торайгырова (движние по кольцу) — улица Мустафина — улица Саина (движение по кольцу) — далее по схеме, в обратном направлении — без изменений; маршрут  №119 — в северном направлении — улица Аскарова — улица Садыкова — улица Саина — далее по схеме, в обратном направлении — без изменений.

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