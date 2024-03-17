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Контракты Бена Симмонса, Джордана Пула и Зака Лавина – худшие в НБА по версии The Ringer

Журналисты учитывали размер зарплаты, длительность соглашения, несоответствие вклада игрока и его стоимости и, в ряде случаев, неизбежное дорогое продление (Кавай Ленард, Паскаль Сиакам).

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