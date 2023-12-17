Экипаж МКС поздравил стратегических ракетчиков с профессиональным праздником

Экипаж Международной космической станции (МКС) в составе Олега Кононенко, Николая Чуба и Константина Борисова с околоземной орбиты поздравил военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с 64-й годовщиной со дня образования.
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