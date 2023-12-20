ВС РФ наращивают технологический потенциал

Накануне руководство Минобороны РФ поручило провести значительное штатное усиление боевого фактора БПЛА, а также повысить потенциал наших средств РЭБ и РЭР.
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