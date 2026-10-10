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Пункт-А

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В Астрахани стартовала регистрация на форум городских инициатив

В Астрахани стартовала регистрация на форум городских инициатив

В Астрахани открылась регистрация на форум городских инициатив «Нижняя Волга», который 28 октября 2026 года пройдет в молодежном центре «Коса».

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