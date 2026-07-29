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stroimdom21

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Нужно ли укрывать рассаду после высадки: личный опыт и точная агротехника

Нужно ли укрывать рассаду после высадки: личный опыт и точная агротехника

Каждый сезон, едва перевалив за экватор мая, я ловлю себя на одном и том же внутреннем споре. Рассада, выращенная с такой любовью на подоконнике, наконец-то переезжает в открытый грунт, и в голове пульсирует вопрос: а нужно ли её укрывать? Ведь это дополнительная работа, поиск дуг, возня с материалом.

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