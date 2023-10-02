Илон Маск опубликовал мем с Зеленским, просящем о военной помощи

На картинке надпись: «Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов»Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) мем с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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