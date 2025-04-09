Алексей Бузу: «В этом году система компенсаций была точна как никогда»

Как заявил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу, в холодное время года 2024-2025 система компенсаций была значительно усовершенствована, что существенно снизило риск несправедливого получения помощи гражданами с высокими доходами.
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