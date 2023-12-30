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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39-летний Павелски набрал 1+1 с «Чикаго» и вышел на 7-е место среди уроженцев США по очкам в НХЛ (1034)

Форвард «Далласа» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (5:4 ОТ).  В активе 39-летнего форварда 33 (14+19) очка в 34 играх в этом сезоне.

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