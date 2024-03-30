Опубликованы схемы объезда закрытого на реконструкцию моста в центре Петрозаводска

Сегодня закрылся на реконструкцию мост на улице Мерецкова в Петрозаводске. Ремонт продлится два года, и все это время автомобилистам и пешеходам придется использовать другие пути, чтобы добраться в центр города.
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