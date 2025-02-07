Полезно, но не всем. Нутрициолог из Приморья рассказала всю правду о меде

В Приморском крае продолжается сезон простуд. Заболеваемость гриппом сейчас на подъеме, а, значит, самое время поговорить о продуктах, которые принято употреблять в пищу для профилактики простудных заболеваний, а также для их лечения.
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