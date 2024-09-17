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The Hill: Байден со второй попытки дозвонился до Трампа после покушения

The Hill: Байден со второй попытки дозвонился до Трампа после покушения

Американский президент Джо Байден смог дозвониться до Дональда Трампа после попытки покушения на него лишь со второй попытке, отмечает издание The Hill.

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