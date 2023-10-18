Здравствуйте, уважаемые подписчики и читатели моего канала! Думаю, все прекрасно знают, что президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко - человек с чётко выраженными просоветскими взглядами, который никогда не сказал ни одного плохого слова о СССР и советских лидерах,в отличии, например, от многих представителей высшего руководства России.
"Когда мы были в Советском Союзе, нас боялись и уважали все!": Александр Лукашенко вновь добрым словом вспомнил СССР
Комментарии
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Андрей Сапожников
не помню кто, но говорил если когда-то будет сильная Россия, то структурно похожа на СССР, и если будет общепризнаная идеология, то сродни КПСС, потому ничто не может противостоять в мире единому порыву такой богатой и огромной страны. Запад второй раз не даст этому произойти, в первый раз они "заигрались"в первую мировую войнушку в попытке ослабить Россию. Напомню, война началась с 1914 году, а после 1917 года, после Великой Октябрьской сразу нашлось 1 миллион американских солдат и победить Вермахт в 1918 году. Сразу рождается вопрос - А что 3 года не могли открыть полноценный Западный фронт. А ответ очевидный - этого Западу было не нужно. Первыми это поняли русские генералы в какую авантюру втянул их Николай !!, который "повёлся" на родственные чувства своего кузена. И Ленин понял, всю мерзость тогдашней обстановки, что решил прекратить любым способом эту "чужую войну". Не хочется аналогий, но сегодняшняя ситуация ничего не напоминает?
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7 час.
PP
Piotr Priladyshev
Я бывал каждый год в Белоруссии! Дороги всегда в отличном состоянии ,города и села ухоженные, на АЗС топливо всегда есть и цены низкие,земля не пустует ,не заброшена и люди живут ,а не выживают потому как при невысоких зарплатах 300-500 долларов коммуналка -50 долларов, лекарства , продукты одежда дешёвые, путёвки в Дома отдыха Санатории,как правило,за счёт предприятий и т.д. Белоруссия - это островок благополучия и пример для нью- кап.стран / бывших Соц.стран - как надо беречь и приумножать то , что построено пред. поколениями!
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6 час.
PP
Piotr Priladyshev
Похоже очень! Вот только Ленин вывел Россию из войны, а Путин ,понимая что война с Западом будет непременно ,потому как Переворот а Украине и приведение к власти нацистской ХУНТЫ ,совершил Запад(Америка с Евросоюзом),не ввёл войска 22 феврале 2014 года и не уничтожил Террористические банды укро-нацистов!.
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5 час.
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