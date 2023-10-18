"Когда мы были в Советском Союзе, нас боялись и уважали все!": Александр Лукашенко вновь добрым словом вспомнил СССР

Андрей Сапожников

не помню кто, но говорил если когда-то будет сильная Россия, то структурно похожа на СССР, и если будет общепризнаная идеология, то сродни КПСС, потому ничто не может противостоять в мире единому порыву такой богатой и огромной страны. Запад второй раз не даст этому произойти, в первый раз они "заигрались"в первую мировую войнушку в попытке ослабить Россию. Напомню, война началась с 1914 году, а после 1917 года, после Великой Октябрьской сразу нашлось 1 миллион американских солдат и победить Вермахт в 1918 году. Сразу рождается вопрос - А что 3 года не могли открыть полноценный Западный фронт. А ответ очевидный - этого Западу было не нужно. Первыми это поняли русские генералы в какую авантюру втянул их Николай !!, который "повёлся" на родственные чувства своего кузена. И Ленин понял, всю мерзость тогдашней обстановки, что решил прекратить любым способом эту "чужую войну". Не хочется аналогий, но сегодняшняя ситуация ничего не напоминает?