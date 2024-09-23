Автомобиль сопровождения посла РФ подорвался на мине в Пакистане. Всё, что известно

Сопровождавший посла РФ Хорева полицейский погиб из-за взрыва мины в Пакистане Автомобиль сопровождения дипломатической колонны, в которой ехал посол России Альберт Хорев и представители еще 10 стран, подорвался на мине в Пакистане.