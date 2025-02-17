«Нагнет» ли Трамп Зеленского? Итоги Мюнхена ставят гамлетовский вопрос для Украины

Виктор Тимошевский

События последних недель напоминает хорошо отрежиссированное шоу. И все эти "конфликты " с Зелей и ЕС смотрятся не слишком правдоподобными. Трамп и его команда пока сильна лишь внешней риторикой. Нам нужно быть очень внимательными,чтобы не быть затянутыми в очередные американские сети ,типа Минских соглашений. США уже и Луку начинает обрабатывать,суля ему определенные плюшки. А Батька падок на сладкое. Так что не стоит переоценивать значение некоторых заявлений американской стороны. Мира они не особо хотят как и ЕС.А как в старой русской поговорке: "Милые бранятся,только тешатся". Шоу продолжается и актеры "Трамп,Зеля,Урсула"прекрасно исполняют свои роли.