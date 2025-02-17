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«Нагнет» ли Трамп Зеленского? Итоги Мюнхена ставят гамлетовский вопрос для Украины

«Нагнет» ли Трамп Зеленского? Итоги Мюнхена ставят гамлетовский вопрос для Украины

Завершившаяся в Мюнхене конференция по безопасности  не решила ни одного из стоящих перед Зеленским и Ко вопросов, а лишь добавила в ситуацию неизвестности новые переменные.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
События последних недель напоминает хорошо отрежиссированное шоу. И все эти &quot;конфликты &quot; с Зелей и ЕС смотрятся не слишком правдоподобными. Трамп и его команда пока  сильна лишь внешней риторикой. Нам нужно быть очень внимательными,чтобы не быть затянутыми в очередные американские сети ,типа Минских соглашений. США уже и Луку начинает обрабатывать,суля ему определенные плюшки. А Батька падок на сладкое. Так что не стоит переоценивать значение некоторых заявлений американской стороны. Мира они не особо хотят как и ЕС.А как в старой русской поговорке: &quot;Милые бранятся,только тешатся&quot;. Шоу продолжается и актеры &quot;Трамп,Зеля,Урсула&quot;прекрасно исполняют свои роли.
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